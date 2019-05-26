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فن

نبيل الحلفاوي يعتذر عن عدم مشاهدة مباراة الزمالك لسبب غريب

الأحد 26/مايو/2019 - 10:26 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
محمد بدران
اعتذر الفنان نبيل الحلفاوي​، لمتابعيه عن عدم مشاهدة مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية المقامة حاليا على ملعب برج العرب.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "‏‏‏‏‏‏‏للأسف، مش هعرف اتابع الماتش، لما بيكون على أرضنا بشوفه على الأرضي القناة الثانية، والآن لا يذاع، الإيريال في الدقي لا يلتقط من الأرضي إلا قنوات 1 و2 و3 بقية القنوات لا يستطيع التقاطها".

وتابع: "حاولت مع النايل سبورت أرضي كما قالوا رغم التقاطها بصعوبة لكنها لا تذيع المباراة كما تعودنا".

وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على ملعب برج العرب، الذي يشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.



نبيل الحلفاوي يعتذر عن عدم مشاهدة مباراة الزمالك لسبب غريب

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