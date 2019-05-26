أبو شقة: طفولة الشخص هي المرآة التي تنعكس عليها بقية حياته.. فيديو

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد ان نشأته كانت بأسيوط حتى عام 1955 حيث الانتقال الى جامعة القاهرة .



وأضاف ابو شقة فى حواره لبرنامج " المواجهة " عبر فضائية " اكسترا نيوز" ان طفولة الشخص هى المرآة الحقيقية التى ينعكس عليها باقى حياته، مشيرا الى ان علم النفس أثبت ان الانسان له عقل ظاهر وباطن يسجل جميع الاحداث التى يتأثر بها الظاهر دون ان يدرى .



وتابع ان التكوين الحقيقي للشخصية يبدأ من الطفولة حيث انه إذا تربى على المبدأ والاسرة المستقرة فهذا ما نشأ عليه بالفعل .

