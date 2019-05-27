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بين الناس

مواطن يشكو من القراءات العشوائية لعدادات الغاز

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:11 م
صدى البلد
وسام مختار
يشكو المواطن وجدي بولس، من أهالى عزبة عثمان شبرا الخيمة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من القراءات العشوائية لعداد الغاز، ووضع قيمة استهلاك غير فعلية.

وقال فى رسالته : المشكلة فى عدم تسجيل القراءة للعداد لفترات تصل إلى أكثر من ستة أشهر، علي الرغم أن المنزل لا يمكن أن يكون خاليا أبدا علي مدار اليوم أي أن حجة عدم وجود أحد بالمنزل لكي يتمكن المحصل من أخذ القراءة غير متوفرة نهائيا، كذلك وضع قراءة وهمية، مناشدًا المسئولين بالعمل على محاسبة الموظفين الذين يتهاونون ويضعون قراءات عشوائية .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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