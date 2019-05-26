ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

الأحد 26/مايو/2019 - 10:29 م
صدى البلد
ريهام قدري
خطفت النجمة المصرية ريم البارودي متابعيها بظهورها مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد في برنامجها "غبقة سكوب".

ونشرت ريم صورة جديدة لها بصحبة فجر السعيد بإطلالة انيقة مناسبة لشهر رمضان وخطفت الانظار باطلالتها المميزة.

اختارت فستان "كاجوال" أنيقة باللون الأسود المنقوش قليلا من الأكمام، وأضافت إليه حزام ناعم من اللون الأسود، وأظهر اللوك الجديد رشاقتها والوزن المثالي التي وصلت اليه بسبب الحمية الغذائية التي كانت قد بدأتها قبل شهور.
بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار
بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

حيلة جديدة.. سيدة هندية تطلي سيارتها بـ روث الأبقار لتبريدها من الحر الشديد

الأسد ومسجد الأزهر.. حكاية رهان دوري الأبطال بين محمد صلاح وساديو ماني

وفد أزهري لتقديم العزاء في الطالبة ياسمين شفيق شهيدة العلم

أيمن يونس عن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان: "مقلق"

اعتذار و40 ألف دولار.. شوبير يكشف تفاصيل حضور مرتضى منصور نهائي الكونفدرالية

قرار جديد من القضاء الإداري بخصوص دعوى بطلان انتخابات الأهلي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور

منة فضالي مع بوجي وطمطم في حفل إفطار هاني البحيري ..صور