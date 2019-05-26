بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

خطفت النجمة المصرية ريم البارودي متابعيها بظهورها مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد في برنامجها "غبقة سكوب".



ونشرت ريم صورة جديدة لها بصحبة فجر السعيد بإطلالة انيقة مناسبة لشهر رمضان وخطفت الانظار باطلالتها المميزة.



اختارت فستان "كاجوال" أنيقة باللون الأسود المنقوش قليلا من الأكمام، وأضافت إليه حزام ناعم من اللون الأسود، وأظهر اللوك الجديد رشاقتها والوزن المثالي التي وصلت اليه بسبب الحمية الغذائية التي كانت قد بدأتها قبل شهور.