أهالي شارع التوبة ببندر الفيوم يشكون انتشار الباعة الجائلين

استغاث سكان شارع التوبة ببندر الفيوم بمحافظة الفيوم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين.





ويقول محمد فايز، فى شكواه: "نعانى نحن أهالى المنطقة من انتشار أعداد كبيرة من الباعة الجائلين، الأمر الذى يزعج الأهالى كثيرًا"، فضلًا عن تلفظ الباعة بألفاظ نابية تخدش حياء السيدات بالإضافة إلى المشاجرات التى تحدث بينهم، مناشدا المسئولين التدخل لحل المشكلة.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.