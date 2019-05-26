تحويل 2 من مصابي حادث أتوبيس الشرقية إلى مستشفى الأحرار

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة على الحالة الصحية لمصابي حادث طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والذي وقع منذ قليل نتيجة تصادم أتوبيس بــ 5 سيارات أخرى.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن الحادث أسفر عن إصابة 28 من المواطنين تم نقلهم على الفور بسيارات الإسعاف لكل من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان حيث استقبلت 9 حالات بمستشفى بلبيس المركزي والتي استقبلت 19 حالة أخرى.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم مباشرة جميع الحالات المصابة بكلتا المستشفيتين وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.



وأضاف "مسعود" أنه تم خروج جميع الحالات من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان و مستشفى بلبيس المركزي بعد تحسن حالتهم الصحية و تلقيهم العلاجات اللازمة بإستثناء حالتين تم تحويلهم إلى مستشفى الأحرار لتلقي العلاج اللازم.