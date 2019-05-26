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رياضة

ارتطمت الكرة بيد المدافع .. مطالبات زمالكاوية بركلة جزاء والحكم يتجاهل

الأحد 26/مايو/2019 - 10:38 م
مايكل عياد
طالب لاعبو وجهاز النادي الزمالك بركلة جزاء خلال أولى دقائق مباراة الإياب ضد فريق نهضة بركان بنهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن ارتطمت الكرة بيد مدافع الفريق المغربي.

مرر إبراهيم حسن كرة عرضية من الجانب الأيمن، لترتطم الكرة بيد مدافع نهضة بركان محمد عفيف، ولكن يداه كانت داخل حيث جسده، وكان ذلك بشكل غير مقصود، ليقرر الحكم استمرار اللعب دون حتى التوجه للخاصية حكم الفيديو "فار".

وأهدر حمدي العشير، لاعب نادي نهضة بركان المغربي، فرصة خطيرة جدا من انفراد داخل منطقة الجزاء بمرمى محمود جنش حارس نادي الزمالك، في الدقيقة الخامسة من أحداث مباراة الإياب بنهائي الكونفدرالية.

ورد "أوباما" بإهدار انفراد أخر عقبها بدقيقة عندما سدد الكرة أعلى المرمى أيضا في الدقيقة السادسة من أحداث اللقاء، ليعكس الأمر البداية القوية للقاء المرتقب بين الفريقين الشقيقين.

وفاز نهضة بركان بهدف نظيف بمباراة الذهاب بين الفريقين بالمغرب، في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الأول.

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