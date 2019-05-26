الجارالله: وزير خارجية إيران عاد من العراق بخفي حنين

أكد أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن زيارة وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إلى العراق فشلت فشلًا ذريعًا.





وكتب "الجارالله"، عبر "تويتر": "عاد ظريف من العراق بخفي حنين.. العراقيون أظهروا له عروبتهم "حتى شوية".





وأضاف: "أن المسئولين قالوا له على استحياء إنهم لن يبيعوا العراق لملالي إيران صانعي الإرهاب".





وتابع موجهًا حديثه لإيران: أن العراق ليست للبيع وأن "شوية العملاء من مليشيات الحشد الشعبي" ليسوا هم حكام العراق.





وشدد على أن الشعب العراقي يتظاهر ضد بيع العراق لإيران صانعة الإرهاب.