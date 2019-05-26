بالشيشة والفانوس.. خالد الصاوي مشجعا الزمالك: أنا وابن عمي على الغريب

شجع الفنان خالد الصاوي، فريق نادي الزمالك الذي يخوض الآن مباراة الإياب بنهائي البطولة الإفريقية، وذلك عن طريق نشر صورة له وهو يشاهد المباراة، حيث ظهر يشرب "الشيشة" وبجواره فانوس رمضان.





وكتب "الصاوي"، تعليقًا على الصورة التي نشرها على "فيسبوك": "الكونفيدرالية يا زمالك، ولاد عمنا على الغريب، ان شاء الله ترفعوا راسنا النهاردة".





وأهدر حمدي العشير، لاعب نادي نهضة بركان المغربي، فرصة خطيرة جدًا من انفراد داخل منطقة الجزاء بمرمى محمود جنش حارس نادي الزمالك، في الدقيقة الخامسة من أحداث مباراة الإياب بنهائي الكونفدرالية.





ورد "أوباما" بإهدار انفراد آخر عقبها بدقيقة عندما سدد الكرة أعلى المرمى أيضًا في الدقيقة السادسة من أحداث اللقاء، ليعكس الأمر البداية القوية للقاء المرتقب بين الفريقين الشقيقين.



