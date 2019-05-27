عاطفيا ومهنيا وصحيا .. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27/ 5/ 2019



تعد توقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال الكثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها؛ لمتابعة مردودها على جميع جوانب حياتهم "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".



وقدمت خبيرة الأبراج ماجي فرح لمواليد اليوم 27 مايو كل مايخص حياتهم.



توقعات برج الحمل اليوم الأثنين 27 مايو 2019



الحمل

من21/3 إلى 20/4

صحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

عاطفيا ومهنيا: الشمس وعطارد في منزل العلاقات يمدانك بالقدرة على التخطيط وتستطيع أن تحدد مسارك وأهدافك.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

اجتماعيا: تجد اليوم أن الأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

عاطفيا: قد يقف بجانبك أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

اجتماعيا: حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو من حولك.

مهنيا: القمر ما زال معاكسا وتنصحك الأفلاك بإعطاء انطباع جيد عن نفسك.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

اجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم للتعامل بانسيابية ويمنحك القدرة على التفتح.

ماليا: قد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تجد علاجا لمشكلة مالية معلقة.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في وضع داعم ويجعلك ذلك جاهزا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا.

ماليا: اقتران القمر بنبتون في منزل المدخرات يساعدك على تنظيم نفقاتك ومراجعة حساباتك بذكاء وتميل اليوم للبحث عن كيفية تنمية حالتك المادية.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر وعليك أن تنظم أفكارك ولا تتسرع في توقيع الأوراق.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر فانتبه كي لا يُصاب شريك حياتك بالاختناق.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا: اقتران القمر مع نبتون في منزل العمل يمنحك اليوم نشاطا وتتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك نحو كل نشاط ممتع تجد فيه نفسك ولا شيء يفقدك حماسك.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عائليا ومهنيا: اليوم تمنحك الأفلاك هدوءً نفسيا وتستمتع بوقتك وتصر على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

عائليا: القمر معاكس في منزل العائلة.. تجنب اليوم المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

اجتماعيا: قد تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا: القمر في منزل العلاقات والفلك يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق.

مهنيا: الشمس في منزلك الخامس تدعمك وتمدك بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

ماليا: القمر يقترن بنبتون في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للتفكير في كيفية تنمية عائدك المادي.

مهنيا: الشمس وعطارد يدعمانك ويمنحانك أفكارا إيجابية وقد تتخذ قرارات سليمة.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل العلاقات ويجعلك ذلك لامعا ويمدك ذلك بأدوات السعادة.

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم بروح مبادرة وتبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.

