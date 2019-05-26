بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

خطفت الملكة رانيا الأنظار وذلك خلال احتفالات العائلة الملكية الأردنية بعيد الاستقلال الـ 73 في أجواء مميزة، حيث حضر أفراد الأسرة الاحتفال.



وظهرت الملكة رانيا بإطلالة انيقة ومميزة، بقفطان من الحرير المطرز بخيوط ذهبية بنقوش عربية مع حزام للخصر ذهبي عريض.



وتحرص الملكة رانيا على ظهورها بإطلالات مميزة بعيد الاستقلال ففي الاحتفال بعيد الاستقلال الماضي 72 اطلعت بعباءة واسعة بلون النبيتي مع الكحلي و بتصميم بسيط دون اكسسورات وارتدت حذاء باللون الذهبي.



أما عن إطلالة الملكة رانيا في عيد الاستقلال 71 ظهرت بإطلالة وطنية بفستان ابيض انيق وبسيط دون التكلف في ظهورها كما زينت فستانها بحزام.



