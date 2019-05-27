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برلمان

برلمانية: الرئيس أطلق العديد من المبادرات للمحافظة على حياة المواطنين

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:00 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
حسن رضوان
ثمنت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشؤون الصحية، بمجلس النواب جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في المتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة ومن ضمنها الصحة، مشيرة إلى أنه قام بإطلاق عدد كبير من المبادرات التي تتعلق بالمحافظة على حياة المواطنين.

وأضافت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قطاع الصحة يحتاج إلى مزيد من الخدمات الصحية الضرورية لضمان حياة كريمة للمواطنين، ولابد أن تعلم وزيرة الصحة هذا الأمر جيدًا وتضع خطة محكمة لسد احتياجات المرضى من خلال إشباع المستشفيات بالإمكانيات اللازمة لعلاجهم وتوفير أطباء متخصصين بجميع المستشفيات.

وطالبت عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان وزيرة الصحة بالتعاون والتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب والقيادات في الصحة لمعرفة القصور الحقيقية الموجودة بالقطاع والعمل على تحسينها وإصلاحها بالشكل المطلوب.

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