ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هيثم الهواري رئيسا لمهرجان ألوان المسرحي بالمغرب

الأحد 26/مايو/2019 - 10:48 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
اختارت إدارة مهرجان ألوان الدولي لمسرح الشارع بمدينة بن جرير المغربية الناقد الفنى المصرى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب ليكون رئيس شرف الدورة الرابعة للمهرجان والمزمع انعقادها فى الفترة من 3: 6 اكتوبر المقبل.

قال المخرج المغربى محمد العكاري رئيس جمعية ألوان للمسرح والسينما ومدير المهرجان إن اختيار إدارة المهرجان للناقد الفنى هيثم الهوارى جاء بإجماع جميع الأعضاء نتيجة لمجهوداته فى خدمة المسرح العربى والأفريقى وأيضا مجهوده الكبير فى توجيه وتدريب شباب المسرح وخدماته الكثيرة للمسرح المغربي.

وفى نفس السياق أعلنت إدارة المهرجان عن بدء التسجيل في الدورة الرابعة دورة الفنانة المغربية ثريا جبران للفرق التى ترغب فى المشاركة على أن يكون آخر موعد للمشاركة هو الأول من يوليو المقبل.

ترشيحاتنا

اعتذار و40 ألف دولار.. شوبير يكشف تفاصيل حضور مرتضى منصور نهائي الكونفدرالية

كلبش 3 الحلقة 21.. الحزن يخيم على أمير كرارة بسبب وفاة زوج شقيقته

نشرة الحوادث الليلية.. ضحك علي وعايزة أتجوزه تفاصيل اختطاف طالب ومقتل تاجر عربي بسبب 12 ألف دولار

عائلة الطيار السعودي المفقود تكشف مفاجأة حول اختفاء ابنها

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة تحفيزية لـ لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

نبيل الحلفاوي يعتذر عن عدم مشاهدة مباراة الزمالك لسبب غريب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور

منة فضالي مع بوجي وطمطم في حفل إفطار هاني البحيري ..صور