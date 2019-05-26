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رياضة

بسبب جنش.. خناقة بين لاعبي الزمالك ونهضة بركان بـ نهائي الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 10:55 م
مباراة الزمالك ونهضة
مباراة الزمالك ونهضة بركان
مايكل عياد
حصل اللاعب محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك على كارت أصفر في الدقيقة 40 من أحداث مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان بالكونفدرالية، وذلك بعدما تسبب في حدوث مشاجرة بين لاعبي الفريقين عقب حصول فريقه على ركلة حرة.

وتدخل حمدي لعشير بشكل عنيف مع محمد عبد الغني مدافع الأبيض، بحدود منطقة جزاء الأبيض، لينقض عليه محمود علاء ومحمود جنش بشكل قوي، يتسبب في سقوط اللاعب أرضا عقب أن أمسك به جنش، وتحدث مشاحنات.

وأنهى حكم اللقاء الموقف بإشهار الكارت الأصفر لكلا اللاعبين.

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