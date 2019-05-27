إفطار جماعي للطلاب الوافدين بمركز الأزهر للمؤتمرات.. صور

نظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين برعاية من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة نهلة صبري الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية.



أقيم الحفل بمركز الأزهر للمؤتمرات بحضور لفيف من أساتذة الجامعة وعمداء المعاهد والمعلمين والمعلمات وممثلي البرلمان الذين شاركوا الطلاب فرحتهم في هذا اليوم فكانوا لهم الأهل والأصدقاء الذين فارقوهم بغية تعلم علوم الدين والدنيا في كعبة العلم والدين الأزهر الشريف.



وعلى هامش الاحتفال كرمت الدكتورة نهلة صبري الصعيدي رئيس المركز الطلاب الذين تفوقوا في حفظ القرآن الكريم بمدرسة الإمام الطيب داعية لهم بمزيد من التوفيق والتميز.