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نيل بدون تعديات .. حملة مكبرة لإزالة المخالفات على مجرى النهر .. وأزلنا 457800 حالة تعد حتى اليوم

الأحد 26/مايو/2019 - 11:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الرى :
- حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على نهر النيل
-إزالة 31 حالة تعد على مجرى نهر النيل
-إجمالي عدد التعديات المزالة على نهر النيل منذ بدء الحملة 457800
-حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف
- ماضون لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"


نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم "الأحد" لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات الجيزة والقليوبية والمنيا.

وأسفرت الحملة عن إزالة 31 حالة تعد على مجرى نهر النيل؛ وبذلك يصبح إجمالي عدد التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 457800.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

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