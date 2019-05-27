طريق الهلاك.. شاب يتخلص من حياته شنقا داخل شقة الزوجية بمنيا القمح.. إنقاذ فتاة من محاولة انتحار بـ البحيرة تناولت حبوبا سامة

- مصرع شخص أسفل عجلات قطار السكك الحديدية بخط طنطا – المحلة

- تخلص شاب من حياته شنقًا داخل شقته





تخلص شاب عامل بمدرسة من حياته شنقًا داخل إحدى غرف الشقة التى أعدها للزوجية بقرية القبة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما تم إخطار نيابة منيا القمح، والتي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.





فيما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغا يفيد تخلص شاب من حياته شنقا داخل إحدى غرف الشقة التي أعدها للزواج بها، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد فؤاد، رئيس المباحث، وتبين من التحريات الأولية قيام "على ع "" 30 سنة، عامل بمدرسة بالانتحار.





وبسؤال أسرته أفادت بأنه كان يمر بحالة سيئة وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.





كما أقدمت فتاة مقيمة بشبراخيت على الانتحار فى ظروف غامضة وقامت بتناول 2 حبة سامة من حبوب حفظ الغلال مما تسبب في إصابتها بحالة تسمم فسفورى وتم نقل الطالبة إلى مستشفى شبراخيت المركزى وتم عمل الإسعافات الأولية لها وجار تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود .





تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بوصول شيماء اح.ح 18 سنة مقيمة بدائرة المركز إلى مستشفى المركزي لإصابتها بحالة تسمم.





وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام المذكورة بتناول 2قرص سام من حبوب حفظ الغلة وتم نقلها للمستشفى المركزى وجار تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.





وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





فيما شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، واقعة مصرع شخص دهسته عجلات القطار المتجه بخط "طنطا – المحلة - دمياط " مما أودي بحياته فى الحال وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المحلة العام.





تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار بخط السكك الحديدية " طنطا – دمياط ".





وباشرت القيادات الأمنية دورها بانتقالها مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشخص يدعي "مسعد عبد الله محمد عبد الرحيم " 32 سنة من قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة وتم نقل الجثة إلى مستشفي المحلة العام لاستخراج تصريح الدفن.



