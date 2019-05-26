ضبط أكاديمية وهمية للتعليم بالغربية تقوم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية.. فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أكاديمية وهمية للتعليم بالغربية، تقوم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية، وذلك فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة التزوير.



أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بمديرية أمن الغربية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص وانتحال صفة "دكتور جامعى"، متخذًا من إحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة طنطا، مقرًا للأكاديمية لمنح المتدربين شهادات خبرة ودبلومات ودورات "مساحة" جميعها وهمية مقابل مبالغ مالية، ومزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية، بالاستعلام من الجهات المعنية تبين بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بالشقة المُشار إليها وبتفتيشها عُثر على (61) شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للشهر العقارى، منها المزور والمعد للتزوير ومذيلة بتوقيع المذكور وبعضها ممهور بأختام الشهر العقارى وأكلاشيه الأكاديمية، وبعضها ممهور بخاتم وأكلاشيهات مكتب تصديقات بطنطا، و (2) نموذج حكومى منسوب لوزارة العدل خالى البيانات.



كما تم ضبط مجموعة من الأوراق الخاصة بطلاب الأكاديمية، و (3) أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية الوهمية المشار إليها، و مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية، و مجموعة من الدفاتر الخاصة بالأكاديمية (حسابات الأكاديمية، إيصالات إستلام نقدية- حضور وغياب طلاب الأكاديمية، مرتبات العاملين، بيانات الطلاب، تسليم شهادات الخبرة، رسوم الدبلومات والدورات)، و هاتف محمول محمل عليه عدد كبير من المحادثات بين المتهم منتحلًا فيها صفة دكتور جامعى ، وعملائه راغبى الحصول على دبلومات ودورات "مساحة" وشهادة الخبرة الوهمية، ومبلغ مالى.



بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات ، ومزاولة نشاطه الإجرامى بهدف تحقيق ربح مادى..وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.