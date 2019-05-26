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مرأة

مريام فارس بـ إطلالة جريئة وغير متوقعة

الأحد 26/مايو/2019 - 11:21 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلالها بإطلالة صيفية مختلفة و جريئة كعادتها.

وارتدت ميريام قميص صيفي باللون الأزرق الفاتح مع جمبسوت باللون البيج،بتنسيق غريب وغير متوقع ، وارتدت نضارة شمسية شفافة مع تسريحة الكحكة المرفوعة .

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها المميزة.

يذكر أن ميريام أكدت في إحدى لقاءاتها أنها صاحبة تصميماتها الجريئة التي تظهر بها .
مريام فارس بـ إطلالة جريئة وغير متوقعة

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