مريام فارس بـ إطلالة جريئة وغير متوقعة

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلالها بإطلالة صيفية مختلفة و جريئة كعادتها.
وارتدت ميريام قميص صيفي باللون الأزرق الفاتح مع جمبسوت باللون البيج،بتنسيق غريب وغير متوقع ، وارتدت نضارة شمسية شفافة مع تسريحة الكحكة المرفوعة .
ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها المميزة.
يذكر أن ميريام أكدت في إحدى لقاءاتها أنها صاحبة تصميماتها الجريئة التي تظهر بها .
وارتدت ميريام قميص صيفي باللون الأزرق الفاتح مع جمبسوت باللون البيج،بتنسيق غريب وغير متوقع ، وارتدت نضارة شمسية شفافة مع تسريحة الكحكة المرفوعة .
ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها المميزة.
يذكر أن ميريام أكدت في إحدى لقاءاتها أنها صاحبة تصميماتها الجريئة التي تظهر بها .