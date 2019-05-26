مريام فارس بـ إطلالة جريئة وغير متوقعة

نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلالها بإطلالة صيفية مختلفة و جريئة كعادتها.



وارتدت ميريام قميص صيفي باللون الأزرق الفاتح مع جمبسوت باللون البيج،بتنسيق غريب وغير متوقع ، وارتدت نضارة شمسية شفافة مع تسريحة الكحكة المرفوعة .



ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها المميزة.



يذكر أن ميريام أكدت في إحدى لقاءاتها أنها صاحبة تصميماتها الجريئة التي تظهر بها .