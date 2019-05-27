بعدما حقق فريق البرجاية الصعود للممتاز ب .. المرأة الصعيدية تسحق العادات والتقاليد .. كرة القدم النسائية تغزو نوادى المنيا رغم قلة الإمكانيات وضعف الدعم المادي .. صور

المدير الفني للفريق النسائي:

حاولت تكوين فريق كرة قدم نسائية من خلال أكاديمية منذ 5 سنوات

عرضنا الفكرة على نادي المنيا الرياضى ولكن لم يوافق على اللائحة

لدينا لاعبات أثبتن أنهن أقوياء وحطموا العادات والتقاليد في الصعيد





انتشرت فى ربوع محافظة المنيا كرة القدم النسائية بعدما حقق فريق البرجاية الصعود للممتاز ( ب ) بعد سنوات من الإعداد والتجهيز حيث يوجد بالمحافظة فريق مطاى لكرة القدم النسائية وفريق مدينة المنيا ( أ ) ايضا.



فقد استطاعت 25 فتاة وسيدة من قرية البرجاية في قلب الصعيد الصعود الى دورى الاضواء وقرروا أن يسجلوا أنفسهم بأحرف من نور كأول فريق في كرة القدم النسائية بالصعيد رغم قلة الإمكانيات المادية وضعف الدعم المادي المقدم من وزارة الشباب.



يقول الكابتن أيمن طه المدير الفني للفريق النسائي بالمنيا إن البداية كانت منذ 5 سنوات وهي محاولتي تكوين فريق كرة قدم نسائية من خلال أكاديمية خاصة باسم مجمع " سبلاش الرياضي " وتم تجميع المتميزين في اللعبة من خلال مراكز لشباب بالمدن والقرى والجامعة والمدارس في محاولة لتجميع قوام الفريق وعرضنا الفكرة علي نادي المنيا الرياضى ولكن لم يوافق علي اللائحة التي تم إعدادها للفريق وكاد الحلم أن ينتهي وقبل بقاء 5 أيام فقط للقيد باتحاد الكرة المصري.



فعرضنا الفكرة على مركز شباب البرجاية والذي يدعم الأنشطة النسائية بشكل كبير فرحب بالفكرة مع التأكيد علي الصعوبات المالية التي سنواجهها حتى أنني أنفقت علي الفريق من جيبي الخاص 10 آلاف جنيه ولا نتقاضى أي مبالغ مالية نظير تدريب الفريق.



وأصبح الآن لدينا لاعبات أثبتن أنهن أقوياء وحطموا العادات والتقاليد التي رسمت صورة نمطية للمرأة في الصعيد وخاصة القرى واثبتوا قدرتهن في الصعود لدوري الأضواء بالإضافة لفريق الناشئات واللاتي حصلن علي المركز الأول في كرة القدم النسائية علي مستوى الجمهورية في دوري الوزارة ، أضاف حلمنا أن نجد راعي للفريق حتى يساعدنا في تحمل نفقات المباريات القادمة.



أضاف جميع أعضاء الجهاز الفني للفريق وهم الدكتور شيماء محمد نجيب طبيب الفريق والدكتورة منار توني المدرب العام وكابتن الفريق هناء جمال يعملون بالجهود الذاتية وبلا مقابل حتى اللاعبات لا يحصلن علي أي أجر مالي ، ولكنني سعيد بذلك لأنني حققت حلم الفتيات بالانضمام للعبة رغم الصعوبات واستطاعت إقناع المجتمع بتغيير ثقافته تجاه مشاركة البنات لعبة كرة القدم.



ويضيف يحيى فاروق رئيس مجلس إدارة مركز شباب البرجاية أن فكرة تكوين فريق لكرة القدم النسائيه بدأت منذ 3 سنوات سبقها مجهود كابتن الفريق في البحث والتنقيب عن المواهب ، بتشكيل فريق كرة قدم نسائية بالقرية ليكون متنفس للفتيات في إظهار هوايتهم للساحرة المستديرة ، وممارسة الرياضة ،وبالفعل نجحنا في قيدهن بالاتحاد المصري لكرة القدم بالجهود الذاتية وتدرج الفريق حتى صعد لدور الترقي للممتاز كأول فريق كرة قدم نسائي يتم تشكيلة في قرية صعيدية، ويمثل الصعيد كله في الدوري الممتاز.



ولكن تواجهنا صعوبات مادية كبيرة في الانتقالات وتوفير مكافآت للاعبات قائلا ننفق علي الفريق بالجهود الذاتية والفتيات لا يحصلن علي آي مقابل نظير اللعب مطالبًا وزير الشباب بدعم الفريق ومركز الشباب ماليا.



ومن جهته أكد مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا أن فريق كرة القدم النسائية التابع لمركز شباب البرجاية استطاع الوصول لدور الترقي للدوري الممتاز الأول وهو الفريق الوحيد بالمحافظة.



مشيرا إلي أنه يتم تدعيم الفريق من خلال وزارة الشباب والرياضة بالإضافة للدعم المقدم لمراكز الشباب ولكن هذا الدعم لا يغطى أوجه الصرف والإنفاق علي الفريق وخاصة أن أغلب فرق الكرة تكون تابعة للنوادي والتي تتعدد أوجه الدخل بها بخلاف مراكز الشباب والتي تعتمد علي الدعم المقدم من الوزارة فقط لكل الألعاب وخاصة أن المشاركة في المباريات تحتاج لتأمين انتقالات اللعبات والإقامة وغيرها تحتاج لمبالغ كبيرة لا تستطيع مراكز الشباب تغطيتها



وأكد على وجود فريقى مطاى للكرة النسائية ومدينة المنيا ( أ ) ايضا فى دور الترقى .

