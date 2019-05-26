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أخبار العالم

زلزال بقوة 8 درجات يضرب بيرو

الأحد 26/مايو/2019 - 11:11 م
زلزال
زلزال
أ ش أ
ضرب زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، إحدى المناطق النائية من غابات الأمازون في بيرو وأسفر - حتى الآن - عن مصرع شخص واحد.

وأفادت شبكة / أيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية بأن الزلزال أدى إلى إنهيار المباني وانقطاع التيار الكهربائي عن سكان المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الزلزال من الظواهر الطبيعة الشائعة في بيرو والتي تقع في إطار مايعرف علميا باسم"حزام النار".

وكان أكثر من 500 شخص قد لقوا مصرعهم في زلزال مماثل وقع قرب ليما منتصف أغسطس 2007.

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