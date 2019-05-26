من الغد .. تطبيق قرار وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطبيق قرار وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر والصادر اليوم ، بداية من الغد الاثنين .



وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لـ "صدى البلد" أن المجلس سيتم تطبيق القرار بداية من الغد ، موضحا أنه تم إرسال نسخة من القرار للقناة وذلك للالتزام به بداية من الغد.



وأرسل المجلس الأعلى مخاطبة رسمية الى رئيس قناة القاهرة والناس، أحمد سعيد، بشأن قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019 الصادر بشأن منع بث برنامج " شيخ الحارة" لمدة شهر.



وتضمن قرار الإيقاف أنه "بعد الإطلاع علي القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وبعد الاطلاع على توصيتي لجنتي الرصد والشكاوى بشأن برنامج " شيخ الحارة " المعروض على قناة القاهرة والناس الفضائية، وموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة في 26 /5 /2019 بمنع بث برنامج " شيخ الحارة" المعروض علي قناة القاهرة والناس الفضائية لمدة مؤقتة لما ارتكب من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في 19 /5 /2019 بالخروج عن القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضًا في الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف، ومخالفته ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة " الأكواد".



كما تقرر منع بث برنامج " شيخ الحارة " المعروض على قناة والناس الفضائية لمدة شهر".



وطالبت المادة الثانية من القرار، الأمين العام والجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار بمنع البث اعتبارًا من تاريخ صدوره.