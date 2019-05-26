مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع غرب مدينة الموصل العراقية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٦ مايو الجاري، عن إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع اليوم حيث تم تفجير سيارة مفخخة غرب مدينة الموصل العراقية، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.





وقدّم البيان بالغ التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، معربًا عن تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب العراق الشقيق.



