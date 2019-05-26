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أخبار البلد

مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع غرب مدينة الموصل العراقية

الأحد 26/مايو/2019 - 11:07 م
سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية
محمد وديع
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٦ مايو الجاري، عن إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع اليوم حيث تم تفجير سيارة مفخخة غرب مدينة الموصل العراقية، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقدّم البيان بالغ التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، معربًا عن تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب العراق الشقيق.

وجدّد البيان التأكيد على موقف مصر الثابت اتصالًا بضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، والعمل على تجفيف مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والتصدي لتوفير الملاذ الآمن لعناصرها.

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