أبرزهم العقاد وديزني.. هؤلاء صنعوا تاريخهم بلا مدارس أو جامعات

لم تعد المدرسة أو الجامعة هي الطريق الوحيد للنبوغ أو التفوق، فهناك عظماء حفروا أسمائهم في التاريخ بدون مدارس.عباس العقاد وتيد تيرنر وأوبرا وينفري، صنعوا تاريخهم الأدبي والتكنولوجي والإعلامي بدون مدارس.



صدى البلد يستعرض أبرز 4 شخصيات باتوا من العظماء دون دراسة.



والت ديزني



لم يكن "ديزني" طالبًا مجتهدا فترة دراسته، كان دائمًا ما يغلب عليه النعاس بسبب سهره في توزيع الجرائد إلى ما بعد منتصف الليل.



كان ديزني شغوفًا بالقطارات والرسم، وبعد محطات متعددة في حياته انتهت بالتحاقه بالجيش الأمريكي، قرر أخصائي الرسوم المتحركة إعفاءه من المهام العسكرية ليعود إلى الرسم، وممارسة هوايته المفضلة.



الآن أصبح لديزني إمبراطورية تمثلت في واحدة من أكبر شركات الترفيه، بدخل سنوي، 36.000 مليون دولار. فضلًا عن انتاج العديد من الرسوم المتحركة أبرزها ميكي ماوس.



عباس محمود العقاد



اقتصر تعليم الأديب الراحل عباس العقاد على المرحلة الابتدائية فحسب، فبسبب ضعف موارد العائلة لم يرسله والده إلى القاهرة لاستكمال تعليمه كما يفعل الأعيان.



اعتمد العقاد على ذكائه وثقافته الواسعة، استطاع اتقان اللغة الانجليزية-دون كورسات-بسبب مخالطته السياح في أسوان، ليصبح العقاد رائدًا من رواد الأدب والصحافة في القرن الماضي، له مؤلفات كثيرة أبرزها العبقريات.



أوبرا وينفري



عاشت أوبرا وينفري طفولة فقيرة، كان والدها يعمل في مهن متواضعة ووالدتها تخدم في البيوت، كانت أوبرا نتيجة علاقة غير شرعية بين فير نيتالي وجيرنون ونيفري، لذا تولت جدتها رعايتها وهي طفلة.



التقت أوبرا بمدير محطة إذاعية أعجب بصوتها في قراءة الأخبار، وطلب منها قراءة النشرات بأجر أسبوعي. تنقلت أوبرا في عدة محطات إذاعية، حتى أصبحت أول أمرأة سوداء تملك استوديو إنتاج.



في عام 2004 أصبح برنامج “the opera show” يعرض في 112 دولة ويزيد عدد مشاهداته يوميًا عن 132 مليون شخص حول العالم. قالت عنها مجلة فايني فير الأمريكية”إن تأثيرها على الناس وثقافتهم يبلغ تأثير جامعة بأكملها، أو من تأثير رئيس الولايات المتحدة”.



تيد تيرنر



كان تيرنر طفلًا طائشًا، درس الثانوية العامة في أكاديمية ما كالي الحربية، لم يكن يُجب الحياة العسكرية، فقرر الالتحاق بجامعة هافارد، لكنه رفُض، فدخل جامعة براون، إلا أنه طُرد منها بسبب تجاوزه حدود الأداب.



عمل تيرنر في شركة الدعاية والإعلان المملوكة لوالده، ومن هنا بدأ مشواره، فعمل بائعًا للإعلانات، ثم استطاع استغلال تتطور تقنيات البث الفضائي، فأسس قناة “سي ان ان” الشهيرة، رغم المخاطر والتحذيرات التي كانت تشير إلى الفشل، وتراكم المديونيات على تيرنر بسبب القناة.



له مقولة شهيرة " يجب أن تجرب دائمًا وتخاطر وتغامر، لأنه ليس لديك سوى سنوات محدودة لتحقيق أحلامك".