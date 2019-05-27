وظائف بجامعة بنها الجديدة تعرف على الشروط

أعلنت جامعة بنها عن حاجتها لشغل وظيفة المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ببنها من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك طبقا لقانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018.



وقالت الجامعة إن الطلبات سوف تقدم فى ظرف مغلق مرفق به المستندات اللازمة فى مكتب أ.د رئيس مجلس ادارة مستشفيات بنها الجامعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان ، على أن يتوافر به الشروط التالية :التمتع بخلفية مهنية متميزة ومهارات إدارية وفنية مثبتة تؤهله للقيادة والقدرة على تقديم رؤية استراتيجية للعمل الذي يضطلع به وأن يبدى التزاما تاما بالسعى لتحقيق الأهداف التى أنشأت من أجلها المستشفيات الجامعية بما يشمل التعاون الوثيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ولجنة تنمية الموارد وتقديم رؤية استراتيجية لخطة العمل فى حدود 10 صفحات والقدرة على التعامل مع الحاسب الألى ونظم المعلومات الحديثة والحصول على دورات تدريبية أو شهادات علمية فى إدارة المستشفيات والإلمام بالتشريعات الإدارية والمالية المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية والتفرغ لإدارة المستشفى.



كما أعلنت الجامعة عن مد فترة التقدم لإعلان مدير أكاديمي لفرع الجامعة بالعبور لمدة 15 يوما وذلك لإتاحة الفرصة للمزيد من أعضاء هيئة التدريس الراغبين في شغل الوظيفة للتقدم، على أن يتوافر به الشروط التالية: يكون أستاذًا أو أستاذ مساعد بالجامعة ولديه خبرة سابقة في العمل بالبرامج بنظام الساعات المعتمدة وإجادة تامة لإحدى اللغات الأجنبية وأن يكون لديه الخبرة الكافية والمقدرة على التواصل مع الجامعات الأجنبية وأن يكون لديه خبرة إدارية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع العلم بأنه سيكون هناك حزمة من الحوافز المالية والإدارية المناسبة للمتقدمين فى الوظائف المعلن عنها.

