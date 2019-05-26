بالصور.. رئيس مصر الثورة يشارك في حفل إفطار حزب الحركة الوطنية

شارك الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، في حفل إفطار حزب "الحركة الوطنية"، ملبيا دعوة اللواء رؤوف السيد رئيس حزب "الحركة الوطنية"، والمهندس أسامة الشاهد نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية".



وحضر حفل الإفطار المهندس موسى مصطفى موسى رئيس المكتب التنفيذي للتحالف، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، والدكتور محمد زكريا رئيس حزب المواجهة، واللواء سيف الإسلام رئيس حزب مصر بلدي، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة.



كما حضر طارق درويش رئيس حزب الأحرار، والشيخ علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، والشيخ محمد الباري، والدكتورة حنان راشد، والنائب أحمد الضبع، ومن الشباب أحمد نصار، ومحمد عزمي.



وقدم رئيس "مصر الثورة"، الشكر للواء رؤوف السيد على الدعوة الكريمة، متمنيا للحزب دوام التوفيق والنجاح.