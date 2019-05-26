مباشر .. الزمالك 1 / 0 نهضة بركان .. محمود علاء يتقدم بضربة جزاء .. فيديو

تقدم الزمالك بهدف نظيف على نهضة بركان المغربى في الدقيقة 55 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا باستاد برج العرب ضمن منافسات إياب الدور النهائى لكأس الاتحاد الإفريقى "الكونفدرالية".





أحرز الهدف محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 55.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة.





الشوط الأول





جاءت بداية المباراة سريعة وسط حماس كبير من لاعبى الزمالك فى ظل المساندة والدعم الجماهيرى الكبير الذى حضر الى ملعب برج الملعب .





وكاد فى الدقيقة الخامسة حمدى لعشير أن يتقدم لنهضة بركان من هجمة سريعة بدأت من الناحية اليمنى عن طريق لاباكودجو ولكنه سدد الكرة فوق العارضة لحة انفراده بالحارس جنش .. ورد الزمالك سريعة بتمريرة سحرية من حميد أحداد وضعت اوباما فى مواجهة الحارس ولكنه سدد الكرة عالية بغرابة شديدة .





بعد البداية القوية هدأ ايقاع اللعب فى وسط الملعب وسط محاولات وتركز اللعب فى دائرة المنتصف وسط كثافة عددية من الفريقين فى الوقت الذى اعتمد فيه الزمالك على الاحتفاظ بالكرة وعدم فقدانها بسهولة فى الوقت الذى لجأ فيه نهضة بركان الى التأمين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمة المرتدة .





بمرور الوقت يسيطر الزمالك على مجريات المباراة ويسدد ابراهيم حسن كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة بقليل .. وبدأت تحركات لاعبى الزمالك بدون كرة من خلال محمد ابراهيم وكهربا خطورة على دفاعات نهضة بركان وتعرض حميد أحداد للخشونة داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم الاثيوبى طالب باستمرار اللاعب فى ظل مطالبة أحداد بالحصول على ضربة جزاء .





وشهدت الدقائق الاخيرة من عمر الشوط الاول حالة من التسرع من جانب لاعبى الزمالك فى محاولة لاحراز هدف التقدم .





وفى الدقيقة 42 تعرض محمد عبد الغنى للعرقلة من حمدى لعشير بعد تدخل عنيف ليتدخل محمود علاء وجنش ليتسببا فى ضياع الوقت بعد ادعاء اللاعب المغربى الاعتداء عليه من اللاعبين ليسقط على الارض .





الشوط الثانى

جاءت بداية الشوط الثانى سريعة من جانب الزمالك بكرة طولية من الونش لحميد أحداد من خلف المدافعين ليخرج الحارس المغربى وينقذها ببراعة ويسقط أحداد على الارض بعد سقوطه على ذراعه .





ولاحت فرصة خطيرة للزمالك بعد 6 دقائق من الشوط الثانى وبدأت بتمريرة من محمد ابراهيم لاوباما داخل منطقة الجزاء هيأها أمام أحداد على حدود المنطقة الذى سددها أعلى العارضة .





وتلاها هجمة خطيرة بعد سلسلة من التمريرات انتهت بتصويبة قوية ارتطمت فى يد اللاعب المغربى احتسبها الحكم ضربة جزاء بعد لجوء الحكم لاستخدام تقنية الفار .





وأحرز محمود علاء ضربة الجزاء فى الدقيقة 55 .













وكان الجهاز الفنى للزمالك قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :





حراسة المرمى :محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني





خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا





خط الهجوم: حميد أحداد.





فيما جاء تشكيل نهضة بركان كالتالى :





حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي





خط الدفاع: عمر النمساوي و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم





خط الوسط: العربي الناجي و بكر الهلالي و أمين الكاس وسمير ويدار.





خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير‎