نشرة الفن .. أول تعليق لـ رامز جلال بعد حلقة أحمد فتحي .. والحزن يسيطر على أمير كرارة .. والصلح بين حسن الشافعي والهضبة .. ونقل مجدي البحيري إلى المستشفى

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالى:علق الفنان رامز جلال على مقلب الفنان أحمد فتحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ليكون أول تعليق له عقب انتهاء الحلقة اليوم.بينما شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل "كلبش 3"، تطورًا جديدًا فى الأحداث، حيث سيطر الحزن على سليم الأنصاري "أمير كرارة" بطل العمل؛ بعد استشهاد الضابط حسام "عمر الشناوي" زوج شقيقته.أما الفنانة ميرهان حسين خضعت لجلسة تصوير حديثة حيث ظهرت فيها مرتدية عباءة منقوشة بلوحات افريقية وفضلت أن تعقد جلسة التصوير وسط الأراضي الزراعية.واعتذر الفنان نبيل الحلفاوي​، لمتابعيه عن عدم مشاهدة مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية المقامة حاليا على ملعب برج العرب.شارك الموزع الموسيقي حسن الشافعي جمهوره على "انستجرام" بـ صورة له جمعته مع الهضبة عمرو دياب والفنان أحمد فهمي في إعلان دعائي رمضاني لاحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر، مع عدد من نجوم الفن.أثار الفنان أحمد الفيشاوى جدلا واسعا بصورة جديدة مع زوجته ندى الكامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث تظهر ندى وهى تضع رأسها على كتفه فى صورة رومانسية احتفالا بعيد زواجهما الأول.سيطرت حالة من الرعب والقلق على فريق عمل المسلسل التليفزيوني الجديد "أبو جبل"، ظهر اليوم الأحد، بعد سقوط الفنان مجدي البحيري مغشيًا عليه، أثناء تصوير مشاهده الأخيرة ضمن أحداث العمل.