زن طارق وكهربا.. الزمالك يحصل على ركلة جزاء بحكم الفيديو بفضل لاعبيه

استخدم "باملاك تيسيما ويسا"، حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية الإفريقية، خاصية حكم الفيديو VAR ليقرر احتساب ركلة جزاء للفارس الأبيض في الدقيقة 54؛ لتسفر عن هدف أول عن طريق المدافع محمود علاء.





وطالب طارق حامد، ومحمود كهرباء بإلحاح، الحكم بالاحتكام للـ"فار"، بعد أن استمر اللعب عقب الهجمة لمدة دقيقة، ليقرر الحكم الاستماع إليهما والذهاب لخاصية الفيديو؛ ليقرر احتساب الكرة ركلة جزاء بعدما قفز مدافع نهضة بركان على الكرة بيده، على الرغم من أنها كانت بعيدة تمامًا عن المرمى.





وعادل الزمالك بتلك النتيجة مجموع اللقائين ، ويحتاج لهدف آخر ليفوز بالبطولة، أو الاحتكام لركلات الجزاء حال استمرار اللقاء بذات النتيجة.