ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عميد هندسة طنطا: هدفنا خدمة المجتمع والارتقاء بالموارد الذاتية للكلية

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:33 ص
عميد هندسة طنطا :
عميد هندسة طنطا : هدفنا خدمة المجتمع والارتقاء بالموارد
احمد علي
أكد الدكتور محمود زكي، عميد كلية الهندسة على سعى الكلية تحت قيادة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان ، نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى الارتقاء بمواردها الذاتية من وحدات وورش ومعامل والتي تقدم خدماتها للجامعة وللمجتمع المحيط وذلك فى كافة المجالات. 

لافتًا إلى أن كلية الهندسة بالجامعة تعد واحدة من الكليات التي ساهمت فى التخطيط المعماري لكافة المشروعات والمباني داخل الحرم الجامعي وذلك بما تضمه من معامل وورش متخصصة والتى تقوم بكافة عمليات التشغيل والتصنيع لمختلف التجهيزات لتلبية احتياجات الجامعة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، للأعمال التى تقوم بها ورشة النجارة بالكلية والتى تنفذها الورشة فى صورة أثاث مكتبي، والتى رافقه فيها الدكتور عزت شعيب رئيس قسم الانتاج والتصميم الميكانيكى ومدير وحدة الورش الإنتاجية بالكلية، ووليد حسونة المدرس المساعد بقسم الإنتاج والتصميم الميكانيكى.
عميد هندسة طنطا: هدفنا خدمة المجتمع والارتقاء بالموارد الذاتية للكلية
عميد هندسة طنطا: هدفنا خدمة المجتمع والارتقاء بالموارد الذاتية للكلية
عميد هندسة طنطا: هدفنا خدمة المجتمع والارتقاء بالموارد الذاتية للكلية

ترشيحاتنا

جروس بالتخصص.. الداهية السويسري يواصل مسيرته الخرافية في النهائيات

نبيل الحلفاوي يعتذر عن عدم مشاهدة مباراة الزمالك لسبب غريب

جماهير الزمالك تزلزل استاد برج العرب بعد الهدف.. فيديو

خالد الجندي يحذر أصحاب الأموال من إخراج الزكاة بهذه الطريقة.. فيديو

ماليا وصحيًا واجتماعيا.. حظك اليوم الاثنين 27-5-2019 برج السرطان

طارق حامد.. مسمار وسط الزمالك يغير 3 شورتات بـ نهائي الكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. الليثي يشعل خيمة "ليالي الخديوي" بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار