عميد هندسة طنطا: هدفنا خدمة المجتمع والارتقاء بالموارد الذاتية للكلية





لافتًا إلى أن كلية الهندسة بالجامعة تعد واحدة من الكليات التي ساهمت فى التخطيط المعماري لكافة المشروعات والمباني داخل الحرم الجامعي وذلك بما تضمه من معامل وورش متخصصة والتى تقوم بكافة عمليات التشغيل والتصنيع لمختلف التجهيزات لتلبية احتياجات الجامعة.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، للأعمال التى تقوم بها ورشة النجارة بالكلية والتى تنفذها الورشة فى صورة أثاث مكتبي، والتى رافقه فيها الدكتور عزت شعيب رئيس قسم الانتاج والتصميم الميكانيكى ومدير وحدة الورش الإنتاجية بالكلية، ووليد حسونة المدرس المساعد بقسم الإنتاج والتصميم الميكانيكى.

أكد الدكتور محمود زكي، عميد كلية الهندسة على سعى الكلية تحت قيادة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان ، نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى الارتقاء بمواردها الذاتية من وحدات وورش ومعامل والتي تقدم خدماتها للجامعة وللمجتمع المحيط وذلك فى كافة المجالات.