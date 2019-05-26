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رياضة

هاني العتال بعد تقدم الزمالك: يارب

الأحد 26/مايو/2019 - 11:30 م
هانى العتال
هانى العتال
محمد بدران
علق هانى العتال نائب رئيس مجلس ادارة الزمالك على تقدم الفريق بهدف للاعب محمود علاء خلال مبارة الفريق ونهضة بركان المغربي، المقامة حاليا على استاد برج العرب ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية .

وكتب العتال على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "‏‏محمود علاء والأول ⁦يااااارب".

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة.
هاني العتال بعد تقدم الزمالك: يارب

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