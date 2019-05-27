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ديني

منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية في العراق

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:33 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ما قام به إرهابيون من تفجير سيارة ملغومة وسط سوق في قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة في محافظة نينوى العراقية، مما أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل، وإصابة 8 آخرين بجروح.

وقالت المنظمةفي بيان لها إن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وأديانهم، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، حيث قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

وأكدت المنظمة على ضرورة التصدي للإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، واجتثاث جذوره من أصولها، وتحصين الشباب من الوقوع فريسة لأفكار التنظيمات الإرهابية، التي لا تنتمي إلى دين أو وطن، حتى يسود الأمن والاستقرار العالم كله.


وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الضحايا، بالابتهال إلى الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

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