ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أوقاف أسوان : تخصيص 90 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قال الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إنه تم تخصيص نحو 90 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم تواجد خطيب بكل ساحة ومسجد لأداء صلاة العيد .

وأشار قناوى الى أنه بالتوازى مع ذلك تم تجهيز نحو 1400 مسجد بمختلف أنحاء المحافظة لأداء صلاة العيد أيضًا تم التأكد من صيانة كافة منافذ التهوية داخل كل مسجد لتيسير الأمر على المصلين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أنه فى نفس الوقت تم خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم تخصيص 23 مسجدًا لاستقبال المعتكفين من خلال المساجد التى تم الإعلان عنها مسبقًا على مستوى المحافظة .

ترشيحاتنا

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

منة فضالي مع بوجي وطمطم في حفل إفطار هاني البحيري ..صور

جماهير الزمالك تشعل الشماريخ في مباراة نهضة بركان .. فيديو

مباشر .. الزمالك 1 - 0 نهضة بركان .. اللجوء لركلات الترجيح لحسم البطل .. فيديو

الأعلى للإعلام يتوعد بوقف قناة القاهرة والناس بعد رفض تسلم قرار إيقاف برنامج بسمة وهبة

الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور