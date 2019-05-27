أوقاف أسوان : تخصيص 90 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

قال الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إنه تم تخصيص نحو 90 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم تواجد خطيب بكل ساحة ومسجد لأداء صلاة العيد .



وأشار قناوى الى أنه بالتوازى مع ذلك تم تجهيز نحو 1400 مسجد بمختلف أنحاء المحافظة لأداء صلاة العيد أيضًا تم التأكد من صيانة كافة منافذ التهوية داخل كل مسجد لتيسير الأمر على المصلين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .



وتابع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أنه فى نفس الوقت تم خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم تخصيص 23 مسجدًا لاستقبال المعتكفين من خلال المساجد التى تم الإعلان عنها مسبقًا على مستوى المحافظة .

