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ماليا وصحيًا واجتماعيا.. حظك اليوم الاثنين 27-5-2019 برج السرطان

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:29 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم الاثنين 27/5/2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. موضحة أنه سوف يقابل حب حياته فى الفترة المقبلة.

وقالت "خبيرة الأبراج" أن برج السرطان من مواليد الأبراج التى تغلب العاطفة على أغلب قرارتها كما أنه من الأبراج الحساسة جدا ومن مشاهير برج السرطان العندليب عبدالحليم حافظ والفنانة نرمين الفقى والأميرة ديانا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المالى. 

قد يحصل برج السرطان على حلا لمشكلة مالية معلقة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

يجب على مواليد برج السرطان الإهتمام بصحته ولا يتجاهل أى أعراض صحيه من الممكن أن تتضاعف مع مرور الوقت ويصعب علاجها

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الإجتماعى

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم للتعامل بانسيابية ويمنحك القدرة على التفتح.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة

مواليد برج السرطان يجب عليهم الاهتمام أكثر بحالتهم الصحية وممارسة الرياضة ستجعلك أكثر راحة وتمكنك من التخلص من الضغوط الزائدة.

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