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أخبار البلد

وزيرة السياحة: جوجل تحتفل بمرور 65 عاما على اكتشاف مركب خوفو

الأحد 26/مايو/2019 - 11:50 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
غردت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عبر حسابها على تويتر قائلة : تحتفل اليوم شركة Google بالحضارة المصرية القديمة بمناسبة مرور ٦٥ عاما على اكتشاف مركب خوفو.

وأوضحت المشاط عبر حسابها أنه تم اكتشاف مركب خوفو بجوار قاعدة الهرم الأكبر في عام ١٩٥٤ وهي واحدة من أقدم المراكب التي تم اكتشافها و تعود لأكثر من ٤٦٠٠ عام، أدعوكم لمشاهدته في متحف مركب الشمس بمنطقة الأهرامات.

يذكر أن سفينة خوفو إحدى أقدم السفن في العالم، حيث كان يستخدمها القدماء المصريون لاستعادة الحياة من الأماكن المقدسة وأطلقوا عليها اسم سفن روح الآلهة، كما تسمى أيضا بـ"مركب الشمس".
وزيرة السياحة: جوجل تحتفل بمرور 65 عاما على اكتشاف مركب خوفو

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