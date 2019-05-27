من باب الحديد لـ عابدين.. عاش هنا يوثق أسرار دخول عبد الحى أديب عالم السينما على يد أبو السعود الإبيارى وكواليس وصول فيلمه أم العروسة للأوسكار

في محافظة القاهرة وتحديدا 36 شارع شريف - عابدين - القاهرة-، عاش الأديب الراحل عبد الحى أديب، الذى وثق جهاز التنسيق الحضارى منزله، من خلال وضع لافتة على باب العقار، توضح تاريخ الميلاد: 22/12/1928 ، وتاريخ الوفاة: 10 /06 /2007.



يأتى ذلك فى إطار مواصلة مشروع "عاش هنا"، أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، جهوده في توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيون والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



ولد عبد الحى أديب في 22 ديسمبر عام 1928 بالمحلة الكبرى، محافظة الغربية،حصل على ‏دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية قسم النسيج، واستكمل دراسته بمعهد التربية الفنية لمدة عامين، ليعمل مدرسًا للتربية الفنية‎،التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956.



تأثر عبد الحى أديب بأستاذه المؤلف الكبير أبو السعود الإبياري والذي سانده وساعد في اكتشافه ككاتب بعد أن جعله يشارك معه في كتابة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية.



تزوج أديب من السيدة "بسيمة محمد الفخراني" في عام 1949 ورزق منها بثلاثة أولاد الأكبر هو الإعلامي والكاتب الصحفي عماد أديب والأوسط فهو المذيع عمرو أديب، أما الابن الأصغر فهو المخرج السينمائي عادل أديب الذي أخرج واحدا من اعمال والده وهو فيلم ليلة البيبي دول.



ألف أول أفلامه "باب الحديد" من إخراج يوسف شاهين عام 1958‏‎، ثم كتب القصة والسيناريو لعدد كبير من الأفلام السينمائية، تعاون في معظمها مع المخرج نيازي مصطفى. - حازت أعماله على العديد من الجوائز، وشاركت في مهرجانات سينمائية دولية.



يعتبر فيلم أم العروسة الذي ألفه عبد الحى أديب هو الفيلم المصري الوحيد الذي وصل للترشيحات النهائية للأوسكار كأحسن فيلم أجنبي، كما أنه الفيلم العربي الذي اقتبست منه هوليود عددا من أفلامها التي تتناول القضية ذاتها.



وشارك أديب بـ 6 أفلام في السينما التركية منها "الجبار، شيطان البوسفور، والحسناء والوحش، ورجل لا يعرف الخوف، ومغامرات في إسطنبول، والصعلوك" وقد شاركه في بطولة هذه الأفلام عملاق الشاشة الفنان فريد شوقى، وأيضًا قام أديب بعمل فيلم "جميلة" وهو إيراني تركي للمخرج هلكى سانر، كما شارك في السينما اللبنانية السورية فقدم فيلم سائق الملايين، الأستاذ أيوب، باى باى يا حلوة، التعابين الثلاثة، والمدرسة ولاعب الكرة.



حصل على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم باب الحديد من مهرجان بيروت الأول عام 1966،جائزة أحسن سيناريو عن فيلم "بيت القاضي" من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 1978‏‎ .‎ونفس الجائزة عن سيناريو فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990،حصل على جائزة أفضل سيناريو عن المسلسل التليفزيوني "فيه حاجة غلط" عام 1983، وجائزة من ‏لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان جمعية الفيلم السنوي الثاني عشر عام 1986‏‎، كما فاز بجائزة أفضل سيناريو من المهرجان القومي للأفلام الروائية عن فيلمه "ديسكو ديسكو"، عام ‏‏1994‏‎.‎



قدم عددًا من الأفلام الكوميدية والاستعراضية منها: "سر طاقية الإخفاء"، "فضيحة في الزمالك"، "أخطر رجل فى العالم"، "العريس الثاني"، "انت اللي قتلت بابايا"، و"صغيرة على الحب" ‏. " امرأة في الطريق " من بين أفلامه أيضًا "أم العروسة"، "الخبز المر"، "مذكرات مراهقة"، "استاكوزا" ، و"ديسكو ديسكو"،



يشار إلى أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويستعان خلاله بالمُهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.