ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

محمد داود يكشف عن 5 أمور حرص عليها رسول الله في الإفطار والسحور

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:58 ص
الإفطار والسحور في
الإفطار والسحور في رمضان
أمل فوزي
قال الدكتور محمد محمد داود، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس، إنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان حريصًا على خمسة أمور في الإفطار والسحور برمضان.

وأوضح «داود» خلال حلقة برنامج «لماذا؟» المُذاع عبر قناة أهل القرآن، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُفطر على رطبات قبل أن يصلى، و يدعو عند فطره بقوله: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى»، كما كان يعجل الفطر واستحبه لأمته و يؤخر السحور ولا يتركه.

واستشهد بما رواه أبو داود والحاكم فى صحيحه، عن أنس –رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُفطر على رطبات قبل أن يصلى، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء، ومعنى حسا: أى شرب، فعن سهل بن سعد أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الفطر» رواه البخارى ومسلم.

وتابع: وكان النبى -صلى الله عليه وسلم- يؤخر السحور ولا يتركه، وإنما كان يتسحر ولو على شربة ماء، وسمى السحور بالغداء المبارك، ودعا أمته إلى التأسى به فى السحور، قال -صلى الله عليه وسلم- : «تسحروا فإن فى السحور بركة» رواه البخارى، وقال -صلى الله عليه وسلم- : «عليكم بالسحور فإنه هو الغداء المبارك» رواه النسائى، ووضح العلماء سبب بركة السحور بأنه يقوى الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام.

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الرئيس التنفيذي لهواوي يدافع عن شركة آبل الأمريكية

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

بشرى سارة لـ موظفي الحكومة في السعودية بسبب إجازة عيد الفطر

الموز بـ 7 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. فيديو

هى عارفة نفسها.. بسمة وهبة تكشف حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال..فيديو

نشرة الرياضة .. السيسي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية .. ورئيس النادي يعلن رحيل جروس

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

لتفريج الكرب .. الافتاء تنصح بهذا الصلاة في رمضان

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

هى عارفة نفسها.. بسمة وهبة تكشف حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور