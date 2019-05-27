محمد داود يكشف عن 5 أمور حرص عليها رسول الله في الإفطار والسحور

قال الدكتور محمد محمد داود، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس، إنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان حريصًا على خمسة أمور في الإفطار والسحور برمضان.
وأوضح «داود» خلال حلقة برنامج «لماذا؟» المُذاع عبر قناة أهل القرآن، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُفطر على رطبات قبل أن يصلى، و يدعو عند فطره بقوله: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى»، كما كان يعجل الفطر واستحبه لأمته و يؤخر السحور ولا يتركه.
واستشهد بما رواه أبو داود والحاكم فى صحيحه، عن أنس –رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُفطر على رطبات قبل أن يصلى، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء، ومعنى حسا: أى شرب، فعن سهل بن سعد أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الفطر» رواه البخارى ومسلم.
وتابع: وكان النبى -صلى الله عليه وسلم- يؤخر السحور ولا يتركه، وإنما كان يتسحر ولو على شربة ماء، وسمى السحور بالغداء المبارك، ودعا أمته إلى التأسى به فى السحور، قال -صلى الله عليه وسلم- : «تسحروا فإن فى السحور بركة» رواه البخارى، وقال -صلى الله عليه وسلم- : «عليكم بالسحور فإنه هو الغداء المبارك» رواه النسائى، ووضح العلماء سبب بركة السحور بأنه يقوى الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام.
وأوضح «داود» خلال حلقة برنامج «لماذا؟» المُذاع عبر قناة أهل القرآن، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُفطر على رطبات قبل أن يصلى، و يدعو عند فطره بقوله: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى»، كما كان يعجل الفطر واستحبه لأمته و يؤخر السحور ولا يتركه.
واستشهد بما رواه أبو داود والحاكم فى صحيحه، عن أنس –رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُفطر على رطبات قبل أن يصلى، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء، ومعنى حسا: أى شرب، فعن سهل بن سعد أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الفطر» رواه البخارى ومسلم.
وتابع: وكان النبى -صلى الله عليه وسلم- يؤخر السحور ولا يتركه، وإنما كان يتسحر ولو على شربة ماء، وسمى السحور بالغداء المبارك، ودعا أمته إلى التأسى به فى السحور، قال -صلى الله عليه وسلم- : «تسحروا فإن فى السحور بركة» رواه البخارى، وقال -صلى الله عليه وسلم- : «عليكم بالسحور فإنه هو الغداء المبارك» رواه النسائى، ووضح العلماء سبب بركة السحور بأنه يقوى الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام.