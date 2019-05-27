ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

لمنع انتشارها.. برلماني: صحة النواب ستخرج بتوصيات بخصوص الأكياس البلاستكية

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:00 ص
اكياس بلاستكية
اكياس بلاستكية
حسن رضوان
علق محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على طلب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بوقف استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.

وأضاف "الشوري" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن هذا الموضوع سوف يتم مناقشته في لجنة الصحة بشكل مفصل والخروج بتوصيات قوية في هذا الشأن، مؤكدًا أن مجلس النواب هدفه الأول هو المحافظة على حياة المواطن وتلبية احتياجاته.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أنه بالفعل هناك خطورة على المواطنين والبيئة في استخدام هذه الاكياس ولاجل ذلك سوف نناقش هذا الأمر بالجنة، مطالبًا الحكومة بتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد طالب بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.

وأكد النائب في بيان له، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بعد فوزه بـ الكونفدرالية: أداء متميز وروح عالية

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

تعليق مثير من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية

الزمالك ونهضة بركان.. تعليق غير متوقع من نجيب ساويرس قبل نهائي الكونفدرالية

بالعبري.. قناة إسرائيلية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان بثا مباشرا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. الليثي يشعل خيمة "ليالي الخديوي" بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار