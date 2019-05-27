لمنع انتشارها.. برلماني: صحة النواب ستخرج بتوصيات بخصوص الأكياس البلاستكية

علق محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على طلب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بوقف استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.



وأضاف "الشوري" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن هذا الموضوع سوف يتم مناقشته في لجنة الصحة بشكل مفصل والخروج بتوصيات قوية في هذا الشأن، مؤكدًا أن مجلس النواب هدفه الأول هو المحافظة على حياة المواطن وتلبية احتياجاته.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أنه بالفعل هناك خطورة على المواطنين والبيئة في استخدام هذه الاكياس ولاجل ذلك سوف نناقش هذا الأمر بالجنة، مطالبًا الحكومة بتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.



كان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد طالب بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.



وأكد النائب في بيان له، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.