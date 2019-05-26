نجل رئيس الزمالك يتوسط الجماهير من أجل التقاط سيلفي ..فيديو

حرص أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، على التقاط صور تذكارية "سيلفي" مع جماهير القلعة البيضاء، وذلك أثناء المباراة المقامة حاليًا في استاد برج العرب أمام نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات إياب الدور النهائي لكأس الاتحاد الإفريقى "الكونفدرالية".





وتقدم الزمالك بهدف نظيف على نهضة بركان المغربى في الدقيقة 55 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا باستاد برج العرب ضمن منافسات إياب الدور النهائى لكأس الاتحاد الإفريقى "الكونفدرالية".





أحرز الهدف محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 55.





وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة.



