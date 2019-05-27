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منظمة السياحة العالمية : مصر الدولة الأولى عالميا في تطبيق ختم المساواة

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:26 ص
صدى البلد
أ ش أ
أشادت منظمة السياحة العالمية بإطلاق وزارة السياحة المصرية للحصول على "ختم المساواة" في القطاع السياحي الذي أعلنت عنه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت المنظمة ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تعتمد "ختم المساواة" بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع السياحة.

وأشارت الى أن وزارة السياحة المصرية أطلقت ختم المساواة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مستعرضة أهم المعايير والمتطلبات التى أعلنت عنها الوزارة للحصول على هذا الختم. 

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ؛ خطوات الحصول على "ختم المساواة" لقطاع السياحة ، والتي تتضمن صياغة التزام الشركة بالمساواة بين الجنسين ، إنشاء لجنة للمساواة بين الجنسين ، إجراء تقييم داخلي لسياسات الشركة وممارستها ، وضع وتنفيذ سياسة وخطة عمل واسعة للمساواة بين الجنسين لمعالجة الفجوات بينهما التي تم تحديدها أثناء التقييم ، تنفيذ خطة العمل على المساواة بين الجنسين ، إجراء مراجعة خارجية على التقدم المحرز والحصول على اعتراف حكومي رسمي وشهادة ختم المساواة بين الجنسين ، بمجرد الحصول على ختم المساواة بين الجنسين يتم القيام بمتابعة التقدم والمراجعة المستمرة لضمان الجودة.

كما حددت الوزارة والمجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتطلبات اللازمة للحصول على "ختم المساواة" ، وهي القضاء على فجوات الأجور القائمة على النوع الإجتماعي ، زيادة دور المرأة في صنع القرار ، إتاحة التدابير اللازمة للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، تعزيز وصول المرأة إلى الوظائف غير التقليدية ، القضاء على التحرش الجنسي في مكان العمل ، استخدام تغطية إعلامية ولغة تعزز المساواة بين الجنسين.

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