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فن

الحلقة 21 من مسلسل لآخر نفس.. ياسمين عبد العزيز تبحث عن الهارد الثالث

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:18 ص
صدى البلد
نورا نبيل
شهدت الحلقة ال21 من مسلسل لآخر نفس عدد من الأحداث الهامة منها إتخاذ ياسر والذي يجسد دوره محمد عز قرار بالتبرع بفص كبد لدينا والتي تجسد دورها هند عبد الحليم ولكنهرلا يخبرها بقراره.

اما سلمى فتواصل البحث مع ادهم على الهارد الثالث في محاولة منها لمنع وقوع اي حوادث او جرائم إرهابية.

بينما تكتشف شقيقة سليم خيانة زوجها لها والذي يجسد دوره مراد مكرم حيث تكتشف زواجه من سكرتيرته الخاصة .

يشارك في بطولة مسلسل لآخر نفس نخبة من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي.

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