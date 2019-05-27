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الشمس عمودية على الكعبة .. تعرف على موعد حدوث الظاهرة

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:35 ص
الشمس عمودية على
الشمس عمودية على الكعبة .. تعرف على موعد حدوث الظاهرة
عمرو ممدوح
أكد معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنَه من المتوقع أن يشهد غدًا حدوث ظاهرة تعامد الشمس أعلى الكعبة المشرفة، موضحًا أنَّه سيحدث وقت أذان الظهر في تمام الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة.

وكشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنَّه عند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تمامًا.

وأوضح معمل أبحاث الشمس، أنَّ زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر أعلى الكعبة المشرفة ستكون مساوية لـ89.93 درجة قوسية؛ أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0.07 من الدرجة.

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