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وزارة الداخلية النمساوية: نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي 50.6%

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:14 ص
وزير داخلية النمسا
وزير داخلية النمسا
أ ش أ
فاز حزب الشعب النمساوي في انتخابات البرلمان الأوروبي بنسبة 4ر35 % ، تلاه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 6ر23 %.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية ، في بيان مساء اليوم الأحد ، أن عدد من يحق لهم التصويت بلغ 6416169 شخصًا فيما بلغ عدد الأصوات المدلى بها 3،247،559 ، وعدد الأصوات الصحيحة 3،197،676 والأصوات غير الصحيحة بلغت 49883 ، وبلغت نسبة المشاركة 50.6 ٪.

وأضافت وزارة الداخلية أن حزب الحرية حل في المركز الثالث بنسبة 1ر18% ، وحزب الخضر رابعا بنسبة 13 % ، وحزب أوروبا الجديدة خامسا بنسبة 1ر8% ، واليسار الأوروبي 8ر0% ، وأوروبا الآن 1ر0% .

وأضافت: أن النتيجة الرسمية سوف تعلن في 12 يونيو المقبل ، وسيتم فرز أصوات البريد غدا الإثنين.

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