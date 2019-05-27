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أخبار البلد

صبح وليل.. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة في محافظتك

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:02 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 20 33
شبين الكوم 20 32
طنطا 18 31
دمنهور 16 30
الإسكندرية 14 28
بلطيم 20 28
مطروح 16 26
السلوم 18 35
سيوة 19 38
بورسعيد 21 26
دمياط 21 26
الزقازيق 19 32
الإسماعيلية 18 33
السويس 18 33
العريش 19 26
رفح 19 26
رأس سدر 26 34
نخل 16 34
نويبع 26 33
طابا 24 33
كاترين 18 34
الطور 24 30
شرم الشيخ 27 39
الغردقة 27 40
مرسى علم 26 39
الفيوم 21 36 
بنى سويف 22 36
المنيا 21 38
أسيوط 23 39
سوهاج 24 40
قنا 25 42
الأقصر 28 44
أسوان 30 44
أبوسمبل 31 43
الوادى الجديد 28 42
شلاتين 26 33 
أبو رماد 25 33
حلايب 24 31
رأس حدربة 23 30 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 42 
المدينة 28 43
الرياض 24 41
المنامة 30 37 
أبوظبى 30 42
الدوحة 27 38
الكويت 26 42
دمشق 12 34
بيروت 20 26 
عمان 16 33
القدس 16 28
غزة 18 26
بغداد 25 42
مسقط 30 38
صنعاء 12 23
الخرطوم 31 42
طرابلس 17 24
تونس 16 21
الجزائر 12 22
الرباط 13 28 
نواكشوط 20 26

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