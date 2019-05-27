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فن

الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة لـ مملكة الغجر

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
انتهى المخرج عبدالعزيز حشاد من مونتاج الحلقات الأخيرة لمسلسل (مملكة الغجر)، الذي ينافس في موسم رمضان الحالي، وهو من بطولة الفنانة فيفي عبده.

وكان حشاد قد انتهى من تصوير جميع حلقات المسلسل قبل أيام، وتفرغ لعمليات المونتاج والمكساج، حيث سلم جميع الحلقات للقنوات التي تعرض العمل.

وذكر بيان لصناع المسلسل، مساء الأحد، أن (مملكة الغجر) جاء في المراكز الأولى من (تريند) المشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

وحققت الحلقة الـ21 من المسلسل المركز الرابع في تريند المشاهدات علي موقع يوتيوب في العالم العربي.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وتشارك في إنتاجه نقابة المهن السينمائية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين بينهم حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

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