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محافظات

فى مصر وبس.. الوحدة الوطنية تتجلى بين مسجد بن أبى بكر وكنيسة مارجرجس بالدقهلية

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:06 ص
الوحدة الوطنية تتجلى
الوحدة الوطنية تتجلى بين مسجد بن أبى بكر وكنيسة مارجرجس
همت الحسينى
يعتبر ضريح ومسجد الصحابى الجليل محمد بن ابى بكر الصديق بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية شاهدا على حقبة تاريخية عاشتها مصر، والتى تولى فيها الصحابى الجليل حكم مصر منذ أكثر من 1400 عام تقريبا في الخامس عشر من شهر رمضان عام 37هـ لمدة 6 أشهر، كما أنه رمز للوحدة الوطنية، حيث يقع فى مقابل دير القديس الشهيد مارجرجس ويتزامن مولدهما فى نفس الشهر من كل عام.

فيما يقع ضريح الصحابى الجليل أسفل المسجد على بعد 6 أمتار من سطح الأرض ومساحة الضريح لا تتجاوز المتر وعرضه نصف متر ولكن يوجد حوله مكان مساحته 150 مترا أسفل صحن المسجد، كما يوجد بجوار الضريح صخرة بطول وعرض الضريح، كما أن القبر الأساسى للضريح موجود وتم اكتشافه عام 1950 ولكن لم يتم فتح المقبرة وتم بناء هيكل خشبى فوقها.

كما يأتى الآلاف من المواطنين من مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة كالغربية والشرقية لزيارة الضريح للصلاة بداخله فى شهر رمضان من كل عام للتبرك بالصحابى الجليل، كما يزوروه أيضا للاحتفال بمولده فى الأول من أغسطس من كل عام ويزوره الكثيرون للاحتفال بمولده، كما تشهد القرية مثالا واضحا للوحدة الوطنية حيث يحتفل الأقباط بمولد القديس الشهيد مارجرجس فى نهاية أغسطس من كل عام داخل دير وكنيسة الشهيد "مارجرجس" المقابلة للمسجد.
فى مصر وبس.. الوحدة الوطنية تتجلى بين مسجد بن أبى بكر وكنيسة مارجرجس بالدقهلية
فى مصر وبس.. الوحدة الوطنية تتجلى بين مسجد بن أبى بكر وكنيسة مارجرجس بالدقهلية
فى مصر وبس.. الوحدة الوطنية تتجلى بين مسجد بن أبى بكر وكنيسة مارجرجس بالدقهلية
فى مصر وبس.. الوحدة الوطنية تتجلى بين مسجد بن أبى بكر وكنيسة مارجرجس بالدقهلية

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