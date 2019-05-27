الكعبة تتعرض لظاهرة نادرة الثلاثاء المقبل

تشهد الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل ظاهرة تعتبر من الظواهر النادرة، التي تمر على الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، حيث تتعامد الشمس عليها مباشرًة.



صرح "محمد رضا" الباحث الفلكي، أن الشمس ستتعامد بزاوية 90 درجة، الأمر الذي سيجعل ظل الكعبة يختفي في وقت آذان الظهر، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأوضح أن هذه الظاهرة ستساعد كثيرًا في تحديد القبلة بشكل دقيق للغاية، وذلك من خلال وضع "عصا" بشكل عمودي على أرض مستوية وقت التعامد، حيث سيكون الاتجاه المعاكس للظل اتجاه القبلة.



كما شدد "رضا" على المصلين وغيرهم بالحرم المكي من النظر إلى الشمس، لما تسببه من أضرار شديدة للعين.