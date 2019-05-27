ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الكعبة تتعرض لظاهرة نادرة الثلاثاء المقبل

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تشهد الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل ظاهرة تعتبر من الظواهر النادرة، التي تمر على الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، حيث تتعامد الشمس عليها مباشرًة.

صرح "محمد رضا" الباحث الفلكي، أن الشمس ستتعامد بزاوية 90 درجة، الأمر الذي سيجعل ظل الكعبة يختفي في وقت آذان الظهر، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح أن هذه الظاهرة ستساعد كثيرًا في تحديد القبلة بشكل دقيق للغاية، وذلك من خلال وضع "عصا" بشكل عمودي على أرض مستوية وقت التعامد، حيث سيكون الاتجاه المعاكس للظل اتجاه القبلة.

كما شدد "رضا" على المصلين وغيرهم بالحرم المكي من النظر إلى الشمس، لما تسببه من أضرار شديدة للعين.

ترشيحاتنا

نجم الأهلي الهارب يتعاقد مع النجم الساحلي 4 مواسم

مباشر .. الزمالك 0 / 0 نهضة بركان .. تعادل سلبي.. وأوباما يرفض هدية أحداد

3 أسباب تمنح كأس الكونفدرالية للزمالك

خالد الجندي يحذر أصحاب الأموال من إخراج الزكاة بهذه الطريقة.. فيديو

مباشر .. الزمالك 1 / 0 نهضة بركان .. محمود علاء يتقدم بضربة جزاء .. فيديو

مفاجأة جديدة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة على مصر والعواصم العربية غدا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور