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محافظات

لليوم الرابع .. رفع ١٦٠٠ طن قمامة ومخلفات من مقلب الفدان بمنيا القمح

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:38 ص
لليوم الرابع ..رفع
لليوم الرابع ..رفع ١٦٠٠طن قمامة ومخلفات من مقلب الفدان بمنيا
محمد الطحاوي
أكد الدكتور"ممدوح غراب" محافظ الشرقية انه لليوم الرابع علي التوالي قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع إداراتي البيئة والنظافة بالديوان العام برفع أكوام القمامة المتراكمة بمقلب الفدان بمنيا القمح ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من رفع ١٦٠٠طن قمامة ومخلفات بناء حتي الأن من المقلب باستخدام معدات ولودر المركز مؤكدًا أن الحملة تواصل أعمالها لحين الانتهاء من رفع كومات القمامة المتراكمة في أرض الفدان والتقل الآمن لها إلي المدفن الصحي بالخطارة.

وأشار المحافظ الي انه يأتي هذا تنفيذا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة ونحسين مستوي التطافة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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