أسعار الأدوية ستتراجع.. برلماني يوضح أسباب انخفاضها الفترة القادمة

أشاد محمد الشورى عضو لجنة الشؤون الصحية، بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى حياة كريمة للمواطن، مؤكدًا على أنه ينظر بعين الطبيب في جميع المجالات



وقال "الشورى" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أداء الرئيس السيسي جعل وزارة الصحة تعمل بشكل جيد الفترة السابقة، ولكن لابد أن تتواصل الوزيرة مع اعضاء مجلس النواب لمعرفة القصور في القطاع والعمل على علاجها.



وأشار: إلى أنه لابد من الإسراع في استكمال منظومة التأمين الصحي وإشباع المستشفيات بالإمكانيات اللازمة لضمان حياة كريمة للمواطن، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد استقرار كبير في أسعار الدواء وإشباع السوق الأدوية النادرة وذلك من خلال الهيئة العليا للدواء في مصر إلى ستخرج إلى النور قريبًا.