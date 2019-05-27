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تعليم

امتحانات أولى ثانوي .. الطلاب يؤدون اليوم امتحان الفلسفة

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:07 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم طلاب الصف الاول ثانوي ، امتحان مادة الفلسفة و المنطق وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة بجميع محافظات مصر .

ومن المقرر أن يمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا ، بينما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا.

جدير بالذكر أنه ، تعقد امتحانات اولى ثانوي لـ 585,980 طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية ، على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

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